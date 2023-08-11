Damadının katlettiği adama gözyaşlı veda

İzmir’de teknesinde damadı tarafından öldürülen Mehmet Arslandal, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK: İHA
Damadının katlettiği adama gözyaşlı veda

Foça ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Serhat Küçük, aralarında anlaşmazlık bulunan kayınpederi Mehmet Arslandal’ın sahibi olduğu tekneye geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Serhat Küçük yanında getirdiği tabancayla kayınpederine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği adam kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

“BABANI VURDUM HABERİN OLSUN”

Yerde hareketsiz yatan kayınpederinin yanında bekleyen damadın, bu sırada telefonla eşini arayarak soğukkanlılıkla “Babanı öldürdüm, haberin olsun” dediği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Arslandal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslandal’ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Küçük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLI VEDA

Damadı tarafından katledilen Mehmet Arslandal için ikindi namazını müteakip Foça Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Arslandal’ın kızları babalarının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Arslandal’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eski Foça Mezarlığına defnedildi.

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