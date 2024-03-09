Damakları şenlendiren geleneksel Osmanlı tatlısı Zerde tarifi

Misafirlerinizi mest edecek, komşularınıza ramazanlık dağıtabileceğiniz enfes tatlı Zerde tarifi hakkında detayları merak ediyorsanız, tarifini öğrendiğinizde yapımının oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Peki, bu hoş tatlıyı nasıl yapabilirsiniz? İşte yapımını merak edenler için Zerde tarifi…

ZERDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Zerde tarifinin detaylarından önce malzemelerinizin tam olduğundan emin olun. İşte Zerde tarifi malzemeleri:

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su (pirinç haşlanınca koyuluğuna göre eklenecek)

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta (mısır, buğday ya da patates nişastası olabilir)

1 çay bardağı su (nişastayı çözdürmek için)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü ya da kuru üzüm

ZERDE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Hem lezzetli hem de klasik tatlılardan farklı olan Zerde tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Oysa yapımı çok kolay.

Öncelikle su ve pirinç bir tencerede karıştırılarak haşlanmaya bırakılır.

Pirinçler iyice haşlandıktan sonra şeker, zerdeçal, gül suyu, dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenerek biraz kaynatılması gerekiyor. Ardından ayrı bir yerde eritilmiş 1 çay bardağı su ile nişasta tencereye ilave edilir. 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra kaselere paylaştırabilirsiniz. Afiyet olsun.