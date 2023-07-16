Damat cinayeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini önce bıçakladı sonra yaktı

Sinop’ta Şeyh Hüseyin köyünde Hayri (51) ve Fatma Danacı (48) çiftinin yanan evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ev ve eve giden yol güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri damatları Nevzat Ş’nin, Danacı çiftinin evine gittiğini tespit etti.

UTANMADAN ÇORBA İÇİP EVİNE GİTMİŞ

Olayın ardından Dikmen ilçesinde pazardan giysi alarak üzerini bir cami tuvaletinde değiştiren, ardından lokantada çorba içtikten sonra aracıyla Gerze ilçesindeki evine gittiği belirlenen Nevzat Ş, gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Nevzat Ş’nin olay günü ailevi ve maddi nedenlerden ötürü telefonda tartıştığı Danacı çiftinin evine gittiği ve burada da tartışma yaşandığı anlaşıldı.

ÖLDÜRDÜ, YANGIN SÜSÜ VERMEK İÇİN EVİ ATEŞE VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Danacı çiftini bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra evin içine kolonya dökerek yangın çıkardığı tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Nevzat Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.