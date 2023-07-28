Damat, devlete günlüğü 1,2 milyon TL’ye İHA kiraya verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi, BAYKAR’ın devlete günlüğü 1,2 milyon liraya İHA kiraladığı ortaya çıktı. Erdoğan, devletin BAYKAR’a hiç para vermediğini söylemişti.

Damat, devlete günlüğü 1,2 milyon TL’ye İHA kiraya verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Baykar A.Ş. firmasına 'ihalesiz iş verildiği ve devletin zarara uğratıldığı' yönündeki iddiaları ile ilgili "Güya, ben onlara krediler vermişim. Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur" demişti.

Halk TV'de yer alan habere göre, Bayraktar’ın Baykar’ı o günlerde devlete günlüğü 1,2 milyon TL’ye insansız hava aracı (İHA) kiraladığı ortaya çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) altı adet insansız hava aracı (İHA) kiralamak için nisan ayında ihaleye çıktı. İhalenin toplam maliyeti 287 milyon 640 bin TL oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da damadına ait Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi günlüğü 1,2 milyon TL’ye 5 adet İHA kiraya verdi. Aynı ihalede toplam beş havalimanına altı adet İHA konuşlandırıldı. Baykar’ın verdiği teklif 176 milyon 715 bin TL olurken işin kamuya maliyeti 183 milyon 600 bin TL oldu. 22 Mayıs’ta sonuçlanan ihalede Adana Gazipaşa Havalimanı’nda hizmet verecek İHA’nın ihalesini ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) kazandı. TUSAŞ’ın verdiği teklif ise 99 milyon 220 bin 500 TL oldu. Böylece işin toplam maliyeti 287 milyon 640 bin TL olarak kayıtlara geçti. İHA’lar 1 Haziran 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 152 gün hizmet verecek.

İKİ YILDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 2 BİN 354 OLDU

OGM 2021’de orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet insansız hava aracı kiralanması için ihaleye çıkmıştı. O dönem de Baykar 3 İHA’yı devlete kiralamıştı. Denizli Çardak, Muğla Milas ve Manisa Akhisar Askeri Havaalanı’nda konuşlanacak İHA’lar için Baykar 4 milyon 320 bin TL teklif vermişti. Bu ihalede tek İHA için Baykar tarafından talep edilen bedel 1 milyon 440 bin TL’ydi. Bu yıl yapılan ihalede ise Baykar tarafından tek İHA için istenen bedel 35 milyon 343 bin TL oldu. İşin iki yıldaki maliyet artışı yüzde 2 bin 354 oldu.

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