Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?

Bursa’da bir damadın gelin evinde başına gelenler ‘Bu nasıl gelenek’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Gelin evine giden damada kız tarafı yangın tüpü ve boyalarla saldırdı.

KAYNAK: İHA
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?

Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı. Tozu dumana katan gelinin yakınları damadı geldiğine bin pişman ederken, o anlar kameraya yansıdı.

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Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı.

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Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Yangın tüpünü damada sıkan kız tarafı, tozu dumana kattı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.

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