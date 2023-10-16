Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?

Bursa’da bir damadın gelin evinde başına gelenler ‘Bu nasıl gelenek’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Gelin evine giden damada kız tarafı yangın tüpü ve boyalarla saldırdı.