Damat Tween’den sürdürülebilirlik vurgusu

Kaynak: Haber Merkezi
Damat Tween’den sürdürülebilirlik vurgusu
Damat Tween, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sanata ve sanatçılara destek veren "Art Show: Galeriler Buluşması" projesini başlatmıştır. Bu proje, ülke çapında 24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek dayanışma odaklı bir sergileme modelini benimsemesiyle dikkat çekmektedir.

Sergi süresince, Damat Tween moda endüstrisinde öncülük ettiği ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını desteklemek amacıyla bez ve vegan deri çanta satışı da yapmaktadır. Bu çantalar, sergiye özel olarak sınırlı sayıda üretilmiştir.

Damat Tween'in öncülüğünde gerçekleşen sergi, dinamik bir program ve konuşma serileri içermekte ve izleyiciler ile sanat profesyonelleri arasında yoğun ve verimli bir diyalog kurmayı hedeflemektedir.

Sergi, eşitlikçi bir sanat ortamı yaratmayı amaçlayarak ücretsiz olarak gezilebilmektedir. Ön gösterimi 20 Şubat tarihinde yapılan sergi, İstanbul'daki The Ritz-Carlton Residences, Istanbul, B Blok Fulya Girişi'nde gerçekleşmektedir.

Etkinlik, benzer düşünce ve beklentilerle yola çıkarak, birlikte ve eşitlikçi bir sanat ortamında sergi yapma arzusuyla şekillenmiştir. Serginin mimari tasarımı, farklı galerileri ortak bir dil altında toplamak amacıyla Emre Arolat (EAA) ve Murat Tabanlıoğlu'nun (TA) ortaklaşa üstlendiği bir projedir.

Sergi, 24 Şubat Cumartesi günü saat 11.00-20.00 ve 25 Şubat Pazar günü saat 11.00-18.00 arasında ücretsiz olarak gezilebilecektir.

Serginin katılımcı galerileri şunlardır: Ambidexter, Anna Laudel, Art On Istanbul, artSümer, Bosfor, BüroSARIGEDIK, C.A.M Galeri, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev Istanbul, GALERIST, KAIROS, Martch Art Project, MERKUR, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Pilot, Pi Artworks, PILEVNELI, Rıdvan Kuday Gallery, Sanatorium, THE PILL, Versus Art Project ve x-ist.

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