Damla Gönüllüleri Bilecik’te! Damla hareketi başladı

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Damla Gönüllülük Hareketi” kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından Bilecik’e gelen 40 gönüllü genç, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından tarihi Valilik binasında kabul edildi.

11-20 Temmuz tarihleri arasında Bilecik’te bulunacak gönüllü gençlerin; şehrin tarihi, kültürel ve ekonomik yapısına ilişkin saha çalışmaları yaparak ilgili kurumlara rapor sunmaları, aynı zamanda halkla kurdukları gönül köprüleri aracılığıyla sosyal farkındalığı artırmaları hedefleniyor. Program kapsamında çocuklardan yaşlılara, engellilere kadar toplumun her kesimine manevi destek sağlanması amaçlanıyor.

Gözlemlenen sorunlara çözüm üretmek amacıyla sanat, spor, tasarım, kariyer, oyun, inovasyon ve medya gibi 96 farklı tema üzerinden çalışan gönüllüler, yalnızca yardım değil; sosyal gelişim, empati ve toplumsal duyarlılığı da yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Vali Sözer, gönüllülüğü bir yaşam biçimi olarak benimseyen gençlerin bu örnek çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, “Bu topraklarda iyiliğin, merhametin ve dayanışmanın sesi olmaya devam edeceğinize inancım tam,” ifadelerini kullandı.

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Bilecik’e gelen gençlerin sağlayacağı katkıların, toplumsal değerlerimize ve kültürel zenginliğimize olumlu yansımaları olması bekleniyor.