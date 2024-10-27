Dana Tropik Fırtınası’nda bilanço ağırlaşıyor: 4 kişi öldü, 20 köy su altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dana Tropik Fırtınası’nda bilanço ağırlaşıyor: 4 kişi öldü, 20 köy su altında kaldı

Hindistan'da ülkenin doğusundaki Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde Perşembe gününden bu yana etkili olan Dana Tropik Fırtınası nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da etkili olan Dana Tropik Fırtınası'nda bilanço ağırlaşıyor. Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

20 KÖY SU ALTINDA KALDI

Odisha'nın dağlık bölgelerinde etkili olan şiddetli yapışlar nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi yükselirken, yaklaşık 20 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, Batı Bengal hükümeti 83 bin kişiyi barınaklara yerleştirdi.

Hindistanlı yetkililer, Perşembe günü yaklaşan tropik fırtına öncesinde 1 milyon 300 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

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