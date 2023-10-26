Danayağı otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan ateşe iyi gelen danaayağı otu dikkat çekti. Danayağı otuyla ilgili detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Danayağı otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ateşe iyi gelen danaayağı otu dikkat çekti. Danayağı otuyla ilgili detaylar…

DANAYAĞI OTU NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan mide bulandırıcı bir koku salan, büyük yumrulu bir bitkidir. İstanbul çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.

DANAYAĞI OTUNUN FAYDALARI

- Ateşi düşürür.

-Terletir, vücuda rahatlık verir.

-Sinirleri uyarır.

-Sedef hastalığına iyi geliyor.

-Terletici ve balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

-Merhemi hazırlanarak dıştan deriye uygulanabilir. Bu krem yaralara ve mantar hastalığına faydalıdır.

-Dâhili olarak bronşit, astım, kronik nezle, bağırsak gazları ve romatizma için kullanılabilir. Bunun için bu otun tatlandırılması bal tercih edilebilir.

-Boğaz ağrısı için kaynatılmış suyu ile gargara yapılabilir.

-Ateş düşürücüdür.

-Vücuda rahatlık verir. Basurda yararlı bir bitkidir.

-Müshil etkileri vardır.

DANAYAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otu kökü faydaları ile ilgili görsel sonucu danaayağını yumrulu köklerinden 5-6 adet un haline getirilinceye kadar dövülür ve yağda kavrularak bir macun elde edilir.

Sedef hastası olan kişiye önce banyo yaptırılır ve ardından bu macun sedef hastası olan kişinin vücuduna sürülür.

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