Dance Your Style elemeleri başlıyor: Birinci Los Angelas'ta yarışacak

Kaynak: AA
Dance Your Style elemeleri başlıyor: Birinci Los Angelas'ta yarışacak

Sokak dansçılarının mücadele edeceği ve birincinin Los Angelas'ta Türkiye'yi temsil edeceği Red Bull Dance Your Style yarışması başlıyor.

Red Bull sokak sanatçılarının yarışacağı Dance Your Style yarışmasının programını açıkladı. Yarışmanın elemelerine bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapacak.

Kazananların izleyici oylarıyla belirleneceği yarışmada elemeler 15 Haziran'da İzmir'de, 22 Haziran'da Ankara'da ve 29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sokak dansının farklı türlerindeki dansçılar, doğaçlama performanslar sergileyecek.

Yarışmanın Türkiye Finali'nin birincisi, bu yıl Los Angeles'ta gerçekleştirilecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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