Dance Your Style elemeleri başlıyor: Birinci Los Angelas'ta yarışacak

Red Bull sokak sanatçılarının yarışacağı Dance Your Style yarışmasının programını açıkladı. Yarışmanın elemelerine bu yıl İzmir, Ankara ve İstanbul ev sahipliği yapacak.

Kazananların izleyici oylarıyla belirleneceği yarışmada elemeler 15 Haziran'da İzmir'de, 22 Haziran'da Ankara'da ve 29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sokak dansının farklı türlerindeki dansçılar, doğaçlama performanslar sergileyecek.

Yarışmanın Türkiye Finali'nin birincisi, bu yıl Los Angeles'ta gerçekleştirilecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.