Dancing with the Stars'ta çifte elenme heyecanı!

"Dancing with the Stars" programında, ilk elenen isimler Anna Delvey ve Tori Spelling oldu. Ünlü sosyetik ve aktris, Salı gecesi yapılan çifte elemede, "Family Matters" yıldızı Reginald VelJohnson ile birlikte son üçe kalarak jüri tarafından veda eden isimler olarak seçildiler. Programın sunucuları Alfonso Ribeiro ve Julianne Hough, son kararı açıkladıklarında isimleri okunmayan Anna ve Tori'nin tepkileri ise oldukça farklıydı.

Tori Spelling, vedasının ardından şükran dolu bir konuşma yaptı. Programda yer aldığı için minnettar olduğunu dile getiren Spelling, çocuklarına hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verdiğini belirtti. Özellikle "This Is Me" şarkısı eşliğinde sergilediği performansla yarışmada yer almanın ne kadar önemli olduğunu ifade etti. İki hafta boyunca toplamda 36 puan toplayan Tori, bu tecrübeden memnun ayrıldı.

Ancak Anna Delvey'nin vedası tamamen farklıydı. Gerçeklik şovundaki ilk deneyimini pek de olumlu bir şekilde değerlendirmeyen Delvey, şov boyunca hiçbir şey öğrenmediğini belirtti. KT Tunstall’ın "Suddenly I See" şarkısıyla quickstep dansı yaparak 17 puan toplayan Delvey, toplamda 35 puana ulaştı. Buna rağmen seyircilerden yeterli oyu alamayan Anna, yarışmaya erken veda etti.

Aslında her iki ünlü isim de VelJohnson ve Eric Roberts gibi diğer yarışmacılardan daha yüksek puanlar almışlardı. Ancak, yarışmada kalabilmek için yalnızca jüri puanları yeterli değildi; seyircilerin oyları da büyük bir öneme sahipti. Spelling’in erken vedası izleyiciler için sürpriz olsa da, Delvey'nin elenmesi pek şaşırtıcı değildi. 'Dancing with the Stars' programının uzun süredir dans eğitmeni olan Maksim Chmerkovskiy, kısa bir süre önce Anna'nın dans yeteneklerini "kötü" olarak nitelendirmişti. Delvey ise bu yoruma "Maksim herhalde fakir" diyerek karşılık vermişti.

Sonuç olarak, izleyiciler Maksim Chmerkovskiy'in yorumlarına katıldı ve Delvey yarışmaya erken veda etmek zorunda kaldı. Tori Spelling'in ise erken elenmesi, birçok hayranını şaşırttı. Program ilerledikçe, seyirciler daha fazla sürprizle karşılaşacak gibi görünüyor.

DANCİNG WİTH THE STARS YARIŞMASI NEDİR?

Yarışma ünlülerin profesyonel dansçılarla eşleşerek yarıştığı popüler bir televizyon programıdır. 2005 yılında ABD'de ABC kanalı tarafından yayınlanmaya başlayan yarışma, İngiltere kökenli Strictly Come Dancing formatına dayanır. Programda ünlüler, profesyonel dans partnerleri ile her hafta farklı dans türlerinde performans sergilerler. Jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından verilen puanlar sonucunda en düşük puanı alan çiftler elenir.

Her hafta, latin danslarından salon danslarına kadar farklı stiller icra edilir. Programın jüri üyeleri, teknik beceri, koreografi ve sahne performansı gibi unsurlara dayalı olarak yarışmacılara puan verir. Ancak sadece jüri oyları yeterli değildir; seyircilerin de oylamaları yarışmacıların kaderini belirler.

"Dancing with the Stars", sadece dans performanslarıyla değil, ünlülerin kişisel hikayeleri ve yarışma sürecindeki gelişimleriyle de izleyiciyi ekran başına çekiyor. Program, dünya genelinde pek çok ülkede farklı versiyonlarıyla yayınlanmış ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Yıllar içinde sayısız ünlü ismin katıldığı şov, hem eğlence hem de yetenekleriyle öne çıkan bir yapım olarak televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiştir.