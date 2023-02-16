Los Angeles Lakers, D'Angelo ile yola devam edecek

Los Angeles Lakers'ın, bu yaz döneminde D'Angelo Russell'ın sözleşmesini uzatmakla ilgilendiği bildirildi.

Lakers, geçtiğimiz haftaki son takas gününde Russell Westbrook'u göndererek kadroya D'Angelo Russell, Malik Beasley ve Jarred Vanderbilt'ten oluşan bir paket getirmiş ve büyük bir hamle yapmıştı.



SÖZLEŞME UZATMAKLA İLGİLENİYOR

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lakers'ın yıllar önce draft ettiği ve henüz 26 yaşında olan eski All-Star oyuncunun sözleşmesini uzatmakla ilgilendiğini belirtti:

"D'Angelo Russell, Lakers'a dört yıllığı 117 milyon dolarlık kontratının son yılında geri döndü. Hem Lakers hem de D'Angelo Russell, kontrat uzatma görüşmelerine başlamakla ilgilendiklerini çoktan dile getirdiler. Russell bu yaz serbest bir oyuncu olabilir, ancak Lakers ilk tur ve iki ikinci tur haklarından onu kiralık olarak tutmak için değil, bu pozisyonda bir çözüm olması için vazgeçti."



Russell, bu sezonki kontratından 31.3 milyon dolar kazanıyor.