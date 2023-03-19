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Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor

Brezilyalı yıldız Dani Alves, açlık grevine başladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:25
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Dani Alves açlık grevinde

Dani Alves açlık grevine başladı. Brezilyalı yıldızın skandalları artıyor
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Barcelona ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Dani Alves, 20 Ocak'ta büyük bir şokla sarsılmıştı. Barcelona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu için tutuklama kararı verilmişti.

BAŞKA HAPİSHANEYE TAŞINDI
Dani Alves, 20 Ocak'ta gözaltına alınmasının ardından aynı gün içerisinde mahkemeye sevk edilmiş ve ardından kefaletsiz tutuklama kararıyla cezaevine gönderilmişti. 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sevk edildiği hapishanede güvenliğinden endişe duyduğu ve bu nedenle hapishanesini değiştirmek istediği kaydedildi ve bu talebi gerçekleşti. Alves, başka bir hapishaneye götürüldü.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Dani Alves'in 2017'de dünya evine girdiği eşi Joana Sanz boşanmak istiyor ve bu talebini avukatına iletti.
39 yaşındaki futbolcuyu ziyarete gelen Joana Sanz, Alves'i görmek istemişti.
Ancak yıldız sağ bek bu görüşmeyi reddetmişti.
Bu olayın ardından Sanz boşanma kararı aldı.
 Alves, aldığı bu haberden sonra adeta şoka uğradığı öğrenildi.
Alves'in yaşadığı bu şoktan sonra cezaevinde açlık grevine başladığı kaydedildi.
Bild kaynaklı haberin detayına göre Alves, eşi Sanz'ın kararını öğrendiğinden beri hiçbir şey yemediği öğrenildi.

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