Roberto Carlos'un rekoru tarih mi olacak

Dani Alves, basın merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Dünya Kupası'nda Brezilya takımıyla oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu, takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Davul çalmak zorunda kalırsam, en iyi davulcu olurum.”diye konuştu.

39 yaşındaki futbolcu bu akşam Kamerun karşısında görev alırsa, 125 kez milli olarak, Roberto Carlos ile birlikte Brezilya'da en çok forma giyen ikinci oyuncu olacak.

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