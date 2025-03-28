Dani Alves için cinsel saldırı suçundan karar verildi

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Dani Alves için cinsel saldırı suçundan karar verildi

Dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Dani Alves yargılandığı cinsel saldırı davasında beraat etti

Brezilya futbolunun dünyaya armağan ettiği yeteneklerden biri olan Dani Alves, yargılandığı cinsel saldırı suçundan beraat etti. Mahkeme, genç kadının tanıklığının Brezilyalının mahkumiyetini desteklemek için yeterli olmadığına kanaat getirdi.

15 AY CEZAEVİNDE KALDI

Dani Alves geçtiğimiz yıl İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış ve yaklaşık 15 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 milyon avro kefalet ödeyerek serbest kalmıştı.

Futbol kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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