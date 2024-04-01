Dani Alves'i hapisten kimin çıkardığı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Dani Alves'i hapisten kimin çıkardığı açıklandı
Cinsel saldırı suçlamasıyla 14 aydır hapis yatan Dani Alves, 1 milyon Euro'luk kefalet bedeli ödenerek serbest bırakılmıştı. Parayı kimin verdiği belli oldu.

Futbolcunun dondurulan banka hesaplarına rağmen, kefaletin Neymar ve diğer arkadaşları tarafından karşılandığı iddia edilmişti.

Ancak İspanyol medyasından gelen yeni bir iddiaya göre durum farklı.

20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barcelona'ya seyahat ederken tutuklanan Alves, cinsel saldırı suçlamasıyla mahkeme tarafından hapse atılmıştı.

Yaklaşık 14 ayın ardından kefaleti ödenen Alves, özgürlüğüne kavuştu. İspanyol medyasının iddiasına göre, Alves'in kefaletini, hikayesini anlatması şartıyla Brezilya'dan ünlü bir dergi ödedi.

Daha önce Neymar ve arkadaşlarının kefaleti ödediği söylentileri vardı. Eğer İspanyol medyasının iddiaları doğruysa, Alves hapishane tecrübelerini Brezilya'nın tanınmış dergilerinden birine anlatacak.

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