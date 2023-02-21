DNA testleri ortaya çıktı. Cezaevindeki Dani Alves’in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

20 Ocak’ta İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi.

GEÇİCİ TUTUKLANMIŞTI

Barcelona mahkemesi, 17 Şubat'ta avukatı aracılığıyla tutuksuz yargılanma talep eden Alves'in kefaletsiz, tutuklu kalmasına karar verdi. Barcelona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barcelona'ya gelmesinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz geçici tutuklanmıştı.

"DNA TESTLERİ SUÇLU OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Polise verdiği ifadeyi üç kez değiştiren ve sonunda sözü edilen kadınla cinsel birliktelik yaşadığını kabul eden 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti. Brezilyalı futbolcu, cinsel ilişkide zorlama olmadığını savunsa da savcılık, DNA testlerinin Alves'i suçlu gösterdiğini savunuyor. İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

MEKSİKA’DAKİ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kariyerinde İspanya'nın Sevilla ve Barcelona, İtalya'nın Juventus, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve Brezilya'nın Sao Paulo gibi büyük takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından, son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.