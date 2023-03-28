Dani Alves'e cezaevinde sürpriz ziyaret

Barcelona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barcelona'ya gelmesinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz geçici tutuklanmıştı.

Sonrasında başka bir cezaevine transfer olunca ünlü futbolcu, cezaevi hayatına alışmaya başladı.

Cezaevine Alves için flaş bir ziyaret gerçekleşti. Alves'in eşi Joana Sanz, Dani Alves'ten ayrılma kararını birkaç gün önce duygusal bir mektupla teyit etti.

Ancak buna rağmen ünlü model, tecavüz iddiasıyla suçlanan futbolcuyu ziyaret etmek için cezaevine gitti.

Bu ziyaret hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı ve hala evli olan çiftin, ekonomik meseleleri konuştukları söyleniyor.

Joana Sanz, görüşmenin detaylarını Brezilya basını paylaştı.

"BU ÇOK KARMAŞIK BİR DURUM"

Gazeteci, "Joana beni aradı ve cezaevine yaptığı ziyaretle ilgili bazı bilgileri açıklığa kavuşturmak istediğini söyledi. Her şeyden önce model, mektubunda zaten yaptığı gibi bir çift olarak olmasa da şimdiye kadar kocasının yanında kalacağını açıkça belirtiyor. Ne zaman yapabilirsem, nasıl olduğunu öğrenmek ve ondan haber almak için onu görmeye gideceğim' diyor. Bu çok karmaşık bir durum. Ancak son ziyaretinde para konusunun tartışıldığını reddediyor. Aslında bu konunun hiçbir şekilde konuşmadığını belirtiyor.

"PARA HAKKINDA KONUŞMAMIZA GEREK YOK"

Gazeteci, Sanz için “Para hakkında konuşmamıza gerek yok, çünkü Dani ve benim ayrı mülkümüz var.

Hiçbir ortak noktamız yok diyor ve finansal olarak Alves’e hiçbir zaman bağımlı olmadığını garanti ediyor.

Joana Sanz her zaman finansal olarak bağımsız olmayı tercih etmiştir" sözlerini kullandı.