Daniil Medvedev, Alex de Minaur'a karşı galip geldi

Medvedev, açılış maçında gösterdiği sinirli tavırlar sonrası bu maçta sakinliğini korudu. Amerikalı rakibi Fritz’e karşı yaşadığı gerilim sonrası, galibiyetini kazandıktan sonra kulaklarını tıkayıp gözlerini kapatarak “gürültüyü engellemek” istediğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncu, servisinde yalnızca 9 puan kaybetti ve dominasyonunu sergileyerek maçı kazandı.

2020 şampiyonu Medvedev, "Bu maça çıkarken, kendi içimden gelen ve çevremdeki gürültüyü engellemeye odaklandım. Sahada neler olup bittiğini umursamadan oynadım ve bu çok iyi bir his" dedi. Yüksek popülaritesinin getirdiği hem taraftarların hem de eleştirmenlerin dikkatini dile getiren Medvedev, kazandığında tanrı gibi yüceltildiğini, kaybettiğinde ise kariyerinin bittiğini duyduğunu belirtti.

De Minaur için, İtalyan Jannik Sinner ile oynanacak olan diğer maçın üç sette bitmesi durumunda, turnuvaya veda etmesi an meselesi. 25 yaşındaki Avustralyalı raket, Medvedev'e karşı zor bir mücadele verdi ancak Rus tenisçinin harika bir backhand vuruşuyla maç sonlanmadan önce, ikinci sette direnci kırıldı.

Öte yandan, İngiliz Henry Patten ve Finlandiyalı Harri Helioevaara, çiftler kategorisinde ikinci galibiyetlerini alarak yarı finale yükseldi. Bu zafer, ikilinin Wimbledon ve ATP Finalleri’ni aynı sezonda kazanan ilk takım olma hedefiyle büyük önem taşıyor.