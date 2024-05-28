Danimarka, Filistin devleti tanıma tasarısını reddetti

Kaynak: AA
Danimarka, Filistin devleti tanıma tasarısını reddetti

Danimarka Parlamentosu, gerekli ön koşulların yerine getirilmediğini belirterek Filistin'in devlet olarak tanınmasıyla ilgili yasa tasarısını reddetti.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanımasının ardından Danimarka'da ise tam tersi bir karar alındı. Şubat ayında sunulan ve Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı, Parlamento tarafından gerekli koşullar sağlanmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Danimarka Parlamentosu üyelerinden Sascha Faxe, "Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması için çoğunlukla iki devletli çözümün gerekliliğine inanıyoruz. Şahsen, Filistin'in tanınmasını, bölgedeki halkların hakları açısından önemli bir adım olarak görüyorum." açıklamasında bulundu.

Daha önce Filistin'i tanımayacaklarını belirten Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, bugünkü oylamaya katılmadı.

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