Danimarka Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasakladı

Danimarka parlamentosunda yapılan oylamayla Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını suç sayan yasa, 77’ye karşı 94 oyla kabul edildi.

KAYNAK: İHA
Danimarka Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını yasakladı

Danimarka, Kur'an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemlerin ardından harekete geçerek, kutsal kitaplara yönelik saygısızlığın suç sayılmasına kara verdi. Danimarka parlamentosunda yapılan oylama ile Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını suç sayan yasa tasarısı, 77’ye karşı 94 oyla kabul edildi.

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın ve Danimarkalıların güvenliğini korumalıyız. Bu nedenle uzun zamandır gördüğümüz sistematik saygısızlıklara karşı artık daha iyi bir koruma sağlamamız önemli” dedi.

Oylama oturumu dört saatten fazla sürerken, sol ve aşırı sağ partiler hükümete tepki göstererek, hükümeti “korkak” nitelendirdi.

YASAYI ÇİĞNEYENE 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yeni yasa ile bir topluluk için dini anlamı olan bir metne, kitaba ve nesneye saygısızlık suç kabul ediliyor. Yeni yasayı ihlal edenler para cezasına ya da 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi için Danimarka Kraliçesi Margrethe'nin yasayı bu ay içinde onaylaması bekleniyor.

Bu yıl Danimarka’da özellikle ırkçı Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri tarafından Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri ve ibadet yerlerinin önünde Kur'an-ı Kerim’e yönelik çok sayıda provokatif eylem düzenledi.

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