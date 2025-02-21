Danimarka sanayisinde güven artışı sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Danimarka sanayisinde güven artışı sürüyor

Danimarka’da üretici güveni Şubat 2025’te 107,3 seviyesine yükselerek son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim beklentileri ve istihdam göstergelerindeki artış, sektördeki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor.

Danimarka İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Şubat ayında üretici güven endeksi 107,3’e çıkarak Ocak 2025’teki 105,3 seviyesinden yükseldi. Bu, Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Özellikle üretim beklentileri 15’ten 17’ye çıkarken, istihdam alt endeksi de 9’dan 12’ye yükseldi. İstihdamdaki bu artış, son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşarak iş gücü piyasasında olumlu bir eğilime işaret etti.

Uzmanlar, üretim ve istihdam göstergelerindeki bu iyileşmenin Danimarka ekonomisindeki toparlanmanın bir parçası olduğunu belirtiyor. Üreticilerin geleceğe yönelik beklentilerinin olumlu seyretmesi, yatırım ve istihdam alanlarında büyümenin sürebileceğine işaret ediyor.

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