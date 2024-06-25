Danimarka sarıda geçti. Böyle son görülmedi

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Sırbistan karşılaştı. Münih'teki Allianz Arena'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Danimarka 3, Sırbistan 2 puana ulaştı. İngiltere'nin 5 puanla liderlik koltuğunda oturduğu C Grubu'nda 2 ve 3. sırayı sarı kartlar belirledi.

Danimarka ve Slovenya 3 puan topladı. İki takımın da averajı eşitti. Ardından gol sayılarına bakıldı, onlar da aynıydı. Galibiyet sayıları da eşit olunca sarı ve kırmızı kartlara göre en az ceza puanı olan takıma bakıldı.

Danimarka, Slovenya'dan sadece 1 kez daha az sarı kart gördüğü için ikinci sırada Son 16 Turu'na kaldı. Slovenya ise en iyi üçüncüler arasına girmek için diğer maçların sonucunu beklemeye başladı.

Sırbistan 2 puanla EURO 2024'ten elenmekten kurtulamadı.