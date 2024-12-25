Danimarka, Trump'a karşı Grönland'a asker çıkarttı

Donald Trump, ABD'nin ulusal güvenliği ve özgürlüğü adına Grönland'ı Amerikan kontrolüne almayı zorunlu gördüğünü açıkladı. 2019’da benzer bir girişimde bulunan Trump, adanın doğal kaynakları ve stratejik konumuna atıfta bulunarak bu öneriyi bir "emlak anlaşması" olarak nitelendirmişti. Ancak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Grönland satılık değildir" diyerek bu öneriye kesin bir dille karşı çıktı.

DANİMARKA’NIN TEPKİSİ

Trump’ın açıklamalarına karşı Danimarka, Grönland’daki savunma faaliyetlerini güçlendirme kararı aldı. 1,5 milyar dolarlık bir bütçe ile iki elit köpekli devriye ekibi, uzun menzilli insansız hava araçları ve F-35 savaş uçakları Grönland'a konuşlandırılacak. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Kuzey Kutbu’na yönelik yatırımların yetersiz olduğunu kabul ederek yeni planların kapsamlı bir strateji sunduğunu belirtti.

GRÖNLAND’IN TEPKİSİ

Grönland Başbakanı Múte Egede, Trump'ın bu çıkışını "kabul edilemez" bulduğunu ve adanın kesinlikle satılık olmadığını vurguladı. Bununla birlikte Egede, ABD ile ticaret ve iş birliğini artırmaya açık olduklarını ifade etti. Grönland, 1979’dan beri özerk bir bölge olup kendi yönetimine sahip olsa da Danimarka Krallığı’na bağlıdır.

STRATEJİK VE TARİHSEL ÖNEMİ

Grönland, hem doğal kaynakları hem de Kuzey Kutbu üzerindeki stratejik konumu nedeniyle büyük güçlerin ilgisini çekiyor. Ada, ABD’nin Kuzey Kutbu’na erişimini genişletebilecek bir konumda bulunuyor. Rusya’nın arktik kıyılarının büyük kısmını kontrol ettiği göz önüne alındığında, Grönland üzerindeki etki daha da kritik bir hale geliyor.