Danimarka'da bugün yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İslam karşıtı bir grup, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

KAYNAK: AA
Danimarka'da bugün yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Grup üyeleri, bu eylemi sosyal medyada canlı yayınladı. Aynı grup, daha sonra Irak, Mısır ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri önünde de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulundu.

İİT’nin toplantısıyla eş zamanlı saldırılar

Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla aynı zamana denk geldi. Toplantıda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan bir karar alındı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İİT’nin kararını dikkate aldıklarını ve ifade özgürlüğü kapsamında özel durumlara müdahale etme olasılığını araştırdıklarını söyledi.

İsveç ve Danimarka’da artan provokasyonlar

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar arttı. Bu saldırılara polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılması tepki çekti.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, geçen yıl Paskalya tatili boyunca İsveç’in çeşitli kentlerinde Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri düzenlemişti. Paludan, bu yıl da Türkiye’nin Stockholm ve Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm’de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı’nda Stockholm Camisi önünde ve Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i ayaklar altına almıştı.

Danimarka’daki İslam düşmanı bir grup da nisan ayından bu yana Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarda bulunmuştu. Grup, Temmuz ayında da Irak, İran, Mısır ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri önünde ve bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Bu eylemlere Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

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