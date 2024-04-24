Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu

Danimarka’nın Zelanda adasında yapılan bir keşif, tarih meraklılarını ve arkeologları heyecanlandırdı. Finn Ibsen ve Lars Danielsen isimli iki amatör arkeolog, rutin bir tarama sırasında adeta iğneyle kuyu kazmışçasına, 2,7 santimetre çapında minyatür bir bronz portre ortaya çıkardı. Bu eser, uzmanların incelemeleri sonucu Büyük İskender’i tasvir ettiği netlik kazandı.

KOÇBOYNUZLARIYLA BÜYÜK İSKENDER’İN TİPİK ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR

Bronz alaşımdan yapılmış olan portre, üzerinde bükülmüş koçboynuzlarından oluşan bir taç ve dalgalı saçlar ile bezenmiş bir adamın yüzünü tasvir ediyor. Arkeologlar, tasvire dayanarak, bunun 32 yaşında öldüğünde imparatorluğu Balkanlar’dan günümüz Pakistan’ına kadar uzanan antik Makedon krallığının lideri Büyük İskender’in portresi olduğunu hemen anladılar. Batı Zelanda Müzesi’nden arkeolog Freerk Oldenburger, heyecan verici bulguyu incelerken, tasvir edilen kişinin genç yaşta ölen ve geniş bir imparatorluğa hükmeden Büyük İskender olma ihtimalinin yüksek olduğunu fark etti.

Oldenburger, “Portre, kendine özgü dalgalı saçları ve sembolik koçboynuzlarıyla Büyük İskender’in tipik özelliklerini taşıyor” diyor. İlginç bir benzerlik olarak, Danimarka’nın Jutland bölgesinde de benzer şekilde bir braket üzerinde Büyük İskender’i tasvir ettiği düşünülen bir portre bulunmuştu. Oldenburger, “İki portre de birbirine oldukça benziyor. Ancak Zelanda’da bulunan biraz daha kaba bir işçilik gösteriyor ve yaldızlı gümüşten değil dökme bronzdan yapılmış” diyor. Bu keşif, Büyük İskender’in bilinen en küçük portrelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

ROMA İMPARATORU CARACALLA KENDİSİNİ ONUN REENKARNASYONU OLARAK GÖRÜYOR

Bu minyatür portre, MS 200 civarına tarihleniyor ve muhtemelen dekoratif bir kalkan diski veya bir kılıç kemerine tutturulmuş bir braket olarak kullanılmış olabilir. Bu dönemde Büyük İskender’in portrelerinin sıkça kullanıldığı da biliniyor. Roma İmparatoru Caracalla’nın (MS 198-217 arası hükümdarlık) Büyük İskender’e hayranlığı bilinen bir gerçek. Hatta kendisini onun reenkarnasyonu olarak bile gördüğü rivayet ediliyor. Caracalla aynı zamanda kendi zamanının içinde Büyük İskender’in portresinin bulunduğu bir kalkanla tasvir edilen tek imparatordur. Bu keşif, tarih ve arkeoloji alanında büyük bir öneme sahip ve antik dünyanın büyük liderlerinden birinin minyatür portresini günümüze taşıyor.