Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah satışının durdurulması için hükümete dava açacak

Danimarka'da sivil toplum kuruluşları yaptığı açıklamada, STK'lerin Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polisi aleyhine dava açacağını belirtti.

Danimarka Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Vibe Klarup, İsrail'in Gazze'de asker veya sivil ayırt etmeden çok sayıda aileyi katlettiği bombardımanları belgelediklerini açıkladı.

İsrail'in saldırılarının uluslararası savaş kurallarını ihlal ettiğini söyleyen Klarup, "Danimarka, sivillere yönelik bu yasa dışı saldırılara katkıda bulunmamalı." dedi.

Halklararası Yardımlaşma Genel Sekreteri Tim Whyte ise "Gazze'de soykırım yapıldığı ihtimalinden bahsediyoruz. Ama siyasilerin harekete geçtiğine henüz şahit olmadık. Gazze'de soykırıma bulaştığına dair şüpheler varken Danimarka, İsrail'e silah göndermemeli." şeklinde konuştu.