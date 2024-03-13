Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah satışının durdurulması için hükümete dava açacak

Kaynak: AA
Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah satışının durdurulması için hükümete dava açacak
Danimarka'daki sivil toplum kuruluşları (STK), ülkenin silah ve askeri mühimmatının Gazze'deki sivillere karşı kullanılması nedeniyle İsrail'e silah satışının durdurulması için dava açacak.

Danimarka'da sivil toplum kuruluşları yaptığı açıklamada, STK'lerin Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polisi aleyhine dava açacağını belirtti.

Danimarka Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Vibe Klarup, İsrail'in Gazze'de asker veya sivil ayırt etmeden çok sayıda aileyi katlettiği bombardımanları belgelediklerini açıkladı.

kl.jpg

İsrail'in saldırılarının uluslararası savaş kurallarını ihlal ettiğini söyleyen Klarup, "Danimarka, sivillere yönelik bu yasa dışı saldırılara katkıda bulunmamalı." dedi.

Halklararası Yardımlaşma Genel Sekreteri Tim Whyte ise "Gazze'de soykırım yapıldığı ihtimalinden bahsediyoruz. Ama siyasilerin harekete geçtiğine henüz şahit olmadık. Gazze'de soykırıma bulaştığına dair şüpheler varken Danimarka, İsrail'e silah göndermemeli." şeklinde konuştu.

Son Haberler
Atilla Yeşilada'dan altın yatırımcısını korkutan açıklama Ekonomi
Atilla Yeşilada'dan altın yatırımcısını korkutan açıklama
Midesi ve bağırsağında uyuşturucu çıkan İranlı şahıs tutuklandı Gündem
Midesi ve bağırsağında uyuşturucu çıkan İranlı şahıs tutuklandı
Kolesterolü bitiriyor kirli kanı temizliyor. Türkiye'de sadece Konyalılar biliyor Şifalı Bitkiler
Kolesterolü bitiriyor kirli kanı temizliyor. Türkiye'de sadece Konyalılar biliyor
Sergen Yalçın şaştı kaldı Spor
Sergen Yalçın şaştı kaldı
Soruşturmayla görevden alınan müdüre üstün başarı ödülü. Aldığı paraları usulsüzce dağıtmış Gündem
Soruşturmayla görevden alınan müdüre üstün başarı ödülü. Aldığı paraları usulsüzce dağıtmış
Dikili’yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Gündem
Dikili’yi sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı