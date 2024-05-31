Danimarkalı yıldız orta saha yıkıldı

Danimarka'nın son yıllarda çıkarttığı en iyi orta saha oyuncularından kabul edilen Celticli yıldız, İskoçya liginde ve İskoç Kupası'nda toplam 19 gol ve 13 asistle oynadı.

İskoç ekibi 23 yaşındaki oyuncu için Ocak ayında Atletico Madrid'den gelen teklifi reddetmişti. Annesinin Danimarkalı olmasından dolayı Danimarka adına oynamaya hak kazanan Londra doğumlu O'Riley, Kasper Hjulmand'ın liderliğindeki Danimarka Milli Takımındaki ilk maçına, geçen Kasım ayında çıktı.

Hjulmand'ın önümüzdeki ay Almanya'da oynanacak Avrupa Şampiyonası için açıkladığı 26 kişilik kadrodan şaşırtıcı bir şekilde yer almayan O'Riley yerine Manchester United forması giyen 32 yaşındaki Christian Eriksen, Tottenham'dan Pierre-Emile Hojbjerg ve Brentford'dan Mikkel Damsgaard tercih edildi.

Eriksen, 2021'de Kopenhag'da oynanan Finlandiya karşılaşmasında kalp krizi geçirmesinden bu yana ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak.

DANİMARKA'NIN EURO 2024 KADROSU

Teknik direktör Kasper Hjulmand'un Euro 2024 için açıkladığı Danimarka kadrosunun tamamı şöyle:

Kaleciler: Kasper Schmeichel (Anderlecht), Frederik Ronnow (Union Berlin), Mads Hermansen (Leicester)

Savunmacılar: Andreas Christensen (Barcelona), Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica), Joakim Maehle (Wolfsburg), Rasmus Nissen Kristensen ( Roma), Victor Kristiansen (Bologna)

Orta saha oyuncuları: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Anderlecht), Morten Hjulmand (Sporting Lisbon), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Christian Norgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jacob Bruun Larsen (Burnley), Andreas Skov Olsen (Club Bruges)

Forvetler: Anders Dreyer (Anderlecht), Kasper Dolberg (Anderlecht), Rasmus Hojlund (Manchester United), Jonas Wind (Wolfsburg), Yusuf Poulsen (Leipzig).