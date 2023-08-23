Danimarka’da Kur'an-ı Kerim’in yakılması eylemleri hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan son Kur'an-ı Kerim eyleminden sonra Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.



İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.



Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirmişti.

SİYASİLER TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, provokasyona karşı eylemi kınadıklarını bildirdi ve "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, “Dünyada hiçbir kimsenin herhangi bir din mensubunu kutsalına hakaret etmesi asla kabul edilemez. Kim hangi din ve inanç mensubunun hangi kutsalına hakaret ediyorsa bu doğrudan doğruya insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından "Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu çirkin saldırıların gerçekleştiği ülkelerin, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için caydırıcı ve önleyici tedbirleri acilen almalarını bekliyoruz." diyerek tepki gösterdi.