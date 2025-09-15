Danışmandan şoke eden uyarı: Erdoğan ve Bahçeli'nin üzerine oyunlar kuruluyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, ‘15 Temmuz’ uyarısında bulunarak, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz sonrası oluşturduğu “milli güç birliğini” bozma üzerine hesaplar yapılıyor, oyunlar kuruluyor” dedi.

BAHÇELİ, 'YENİ PARALEL YAPI' UYARISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde açılım tiyatrosunun baş mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘yeni bir paralel yapı’ uyarısı yapmıştı. Bahçeli, “Milleti ve devleti buhrana sürüklemek, geleceğimize ipotek koymak isteyen FETÖ terör örgütünün en mahrem alanlara kadar nasıl sirayet ettiği bilinmektedir.

Bu itibarla; suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden ‘yeni bir paralel yapının’ milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir” dedi.

BASIN DANIŞMANINDAN 15 TEMMUZ İKAZI

Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli’nin “yeni bir paralel yapının izleri” uyarısının ihmal edilmeyeceğinin altını çizdi. Çiçek, bugünkü köşe yazısında ’15 temmuz’ uyarısı yaparak şunları dile getirdi:

“Türk milletinin varlığını, güvenliğini ve geleceğini esas almayan; bedeni burada, ruhu ise başka yerde olan hiç kimse bu kritik alanlarda barındırılmamalı, bu hayati alanda asla etki ve yetki sahibi kılınmamalıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi devlet yönetiminde ders ve tecrübe olmadıysa daha ne olması lazımdır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz sonrası oluşturduğu “milli güç birliğini” bozma üzerine hesaplar yapılıyor, oyunlar kuruluyor. Bu aynı zamanda Türkiye üzerinde oyun oynama hevesidir. Oyun oynayanlara ve hücresel hesap yapanlara dikkat edelim. Ne demişler; dikkat etmeyen, görmeyen gibidir…”

MHP'Lİ İSİMLER ATAMADA YER ALDI

Erdoğan'ın imzasıyla 11 Eylül'de 37 ilin emniyet müdürü değişmişti. 22 emniyet müdürü de merkeze çekilmişti. Kararnamede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi ile gündeme gelen Özel Harekât Daire Başkanı Süleyman Karadeniz emniyet müdürü oldu.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklu sanık Tolgahan Demirbaş’ın, dönemin MHP'li Olcay Kılavuz’un yanından alınması talimatını veren polis başmüfettişi Arzum Nazman, Adıyaman Emniyet Müdürü oldu.