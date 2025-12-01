Danıştay 12'nci Dairesi işveren ve işçiler arasındaki işe iade davalarında emsal bir karara imzasını attı. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki köşe yazısına taşıdığı emsal kararda bir kamu kurumunda çalışırken "cinsel saldırı suçu" nedeniyle aldığı mahkumiyet cezası gerekçesiyle işten çıkarılan bir çalışanın işe iade davasının 7 yıl sonra işçi lehine sonuçlandığı ama işe iade edilen davacının tazminat talebinin kabul edilmediğini söyledi.

Karakaş, kamu çalışanının 7 yıl boyunca işinden, özlük hakları ve maaşından mahrum kalması nedeniyle tazminat istediğini ancak İdari Mahkeme'nin bu tazminat talebini reddettiğini belirtti.

Karakaş, davacının İdari Mahkeme'nin ret kararını Danıştay'a taşıdığını ve Danıştay 12'nci Dairesi'nin de 27 Kasım 2025 tarihli kararında emsal bir karara imza attığını ifade etti. Sosyal güvenlik uzmanı, kararda "Anayasa hükmü ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilerek iptal edilen işlem nedeniyle, iptal kararı sonrasında talep edilen, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının, yasal faiziyle birlikte tazmini gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesince verilen kararda hukuka uygunluk bulunmadığından kanun yararına bozulması gerekmektedir" hükümlerinin yer aldığını aktardı.

Kararı özetleyen Karakaş, "Bir işlem mahkemece iptal edildiyse, o işlem geçersizdir. Bu yüzden çalışanın o tarihten itibaren alamadığı tüm maaş ve mali hakları faiziyle ödenecek. Mahkeme “muhtemel zarar” diyerek reddedemez. İdare “ağır kusur” arayamaz" diyerek çalışanın haklarını sıraladı.

Karakaş "İptal kararı geriye yürür, işlemi yok sayar. Çalışan hiç işten çıkarılmamış gibi eski haklarına kavuşur. İdare, kendi hukuksuz işleminden doğan zararı ödemek zorundadır. Bu kararda Danıştay çok net bir çizgi çekti: 'Bir işlem iptal edildiyse, çalışanın kaybettiği her kuruş faiziyle geri ödenir. Başka yolu yoktur!' Bu karar sadece bir davacı çalışanını değil, ülkemizde hukuksuz şekilde işinden edilen herkesin elini güçlendiriyor" ifadeleriyle kararın işten çıkarılan için emsal olduğunu vurguladı.