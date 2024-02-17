Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme. Bakan Tunç duyurdu

Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen 450 hakim ve savcı, Danıştay 5. Dairesi tarafından görevlerine iade edildi.

Ayrıca söz konusu isimlere tazminat ödenmesine de karar verilmişti.

Daire, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) itirazını ise değerlendirmeye almadı.

BAKAN TUNÇ: HSK YENİ İNCELEME BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

CNN Türk’e konuşan Bakan Tunç, HSK'nın Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 450 isimden 387’si hakkında yeni inceleme başlattığını söyledi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 5. Dairesi'nin kararına tepki göstermişti.

Erdoğan, “Danıştay'ın aldığı bu karara sessiz kalmamız mümkün değil” ve “Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.