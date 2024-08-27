Danla Bilic 9 yaş küçük futbolcu sevgilisiyle Cennet'te ortaya çıktı

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü çift ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı. Bu görüntülerin ardından Bilic ve Alemdar hakkında da aşk iddiaları konuşulmaya başlandı.

Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili geçtiğimiz aylarda yurt dışında görüntülenmişti. Görüntülenmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ikili şimdi de Bodrum tatiline çıktı.

Cennet Koyu'nda plajda görüntülenen Doğan Alemdar ve Danla Bilic aşkı bu sayede bir kez daha belgelenmiş oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanan Bertuğ Yıldırım’ın sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile ile yeni bir aşka yelken açması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Genç çiftin dışarda ilk kez görüntülendikleri sırada bir diğer futbolcu Doğan Alemdar ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in de orada olması ikilinin de birlikte olduğu iddialarına sebep olmuştu.

İkili daha sonrasında da yurt dışında beraber görüntülenmelerine rağmen ilişkilerine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Doğan Alemdar ve Danla Bilic şimdi de Bodrum tatilinde kameralara yakalandı. Cennet Koyu’nda güneşlenirken görüntülenen ikilinin ilişkisi bir kez daha belgelenmiş oldu.

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