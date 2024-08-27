Süper Lig'e yükselen kulüpler belli oldu

Atletizm Spor Toto 1. Lig final kademe yarışmaları sonucunda kadınlar ve erkeklerde 4 kulüp, Süper Lig'e çıktı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir'de düzenlenen ve 15 ekibin katıldığı müsabakaların ardından 2025 sezonunda Süper Lig'de yarışacak kulüpler belirlendi.

Kadınlarda 134 puanla 1. Lig'i zirvede bitiren Gaziemir Belediyespor ve 132 puanla ikinciliği elde eden Gaziantep Belediyespor, gelecek yıl Süper Lig'de mücadele edecek. Konya Büyükşehir Belediyespor ise 101 puanla 1. Lig'i üçüncü sırada tamamladı.

Erkeklerde 120 puanla ilk basamakta yer alan TSK Spor Gücü ve 117 puanla ikinci olan Jandarma Gücü Spor Kulübü, Atletizm Süper Ligi'ne yükseldi. Mardin Atletizm Spor Kulübü ise 85 puanla ligi üçüncü bitirdi.