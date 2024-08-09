Danla Bilic daha fazla dayanamadı CHP’ye çıkıştı. Artık elinizi masaya vurun

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Danla Bilic daha fazla dayanamadı CHP’ye çıkıştı. Artık elinizi masaya vurun

Instagram’a getirilen erişim engeline tepki gösteren Danla Bilic, bugün Ankara’nın Altındağ ilçesinde ortaya çıkan hayvan katliamının ardından ana muhalefet partisine seslendi.

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası birçok ünlü isim gibi sosyal medyanın nabzını tutan influencerlar da bu duruma kayıtsız kalmadı.

Mizah konusu haline getirilen olay hakkında, tepkiler de ardı ardına gelmeye başladı. Sessiz kalmayan isimlerden biri de Danla Bilic oldu. Bilic, X hesabından yaptığı paylaşımlarla Instagram yasağına karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Instagram'dan iktidarın erişim engelini eleştiren Danla Bilic, paylaşımına "Hiç tasvip etmiyorum çat diye twitter'ın Instagram'ın elimizden alınabiliyor olmasını, puanım sıfır 0 sıfır 0" notunu düştü.

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YAYMAN'A YANIT VERDİ

Instagram'ın kapatılmasının ardından sıranın TikTok'a geleceğini söyleyen Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ı sert bir şekilde eleştiren Bilic, bu çıkışıyla da gündem oldu.

Bilic, Yayman'ın "Beni sokakta gören insanlar diyor ki Bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapılarını aralarsın" sözlerine "Abi seni sokakta tanıyorlar mı ki?" cümleleriyle cevap verdi.

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ANA MUHALEFETE TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün sabah saatlerinde Ankara'da yaşanan hayvan katliamı ise Bilic'in yeniden harekete geçirdi. Ünlü influencer Bilic, bu sefer tepkisini ana muhalefete yöneltti.

Ana muhalefetin Paris Olimpiyatları’na katılmasını eleştiren Bilic, CHP’li isimlere seslendi. Bilic paylaşımında, "Ana muhalefet çık bir şey de artık olimpiyat heyecanı bittiyse, günlerdir herkes helak oldu, hayvanlar canice öldürülüyor, erişim engeli kalmıyor, bizi duyan gören zaten yok onu biliyoruz da bari sen artık vur masaya elini bi zahmet" ifadelerine yer verdi.

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