Şahan ve Danla arasında güldüren 'Keçi' diyaloğu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz hafta kendisine imalı bir şekilde soru soran muhabire verdiği “Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil” yanıtıyla gündeme gelmişti.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından deprem bölgesinde bulunan hayvanlar için de elinden geleni yapan fenomen sosyal medyada "Eve keçi alsam ne olabilir en kötü şaka yapmayın?" yazdı.

Şahan Gökbakar bu soru karşısında kendini tutamadı ve "Böcür böcür s.çar ortalığa..." yanıtını vererek herkesi güldürdü.