Danla Bilic ile Çakal sarmaş dolaş poz verdi. Ayrıldıkları konuşuluyordu

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, kısa bir süre önce rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgililerden aşk pozu geldi.

Danla Bilic ile Çakal sarmaş dolaş poz verdi. Ayrıldıkları konuşuluyordu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kısa bür süre önce Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Doğum gününde Çakal ile birlikteliğini ilan eden Danla Bilic, sevgilisiyle dudak dudağa karesini kalp emojisi ile paylaşmıştı.

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"İYİ Kİ DOĞDUN DİĞER YARIM"

"İmdat İmdat" şarkısıyla tanınan Çakal ise "İyi ki doğdun diğer yarım" notuyla hikayeler bölümünden paylaşımda bulunmuştu.

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Son dönemde ayrıldıkları konuşulan Bilic ile Çakal'dan mutluluk pozu verdi. İkilinin sarıldıkları kare büyük ilgi gördü.

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