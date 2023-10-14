Danla Bilic'in aşk sarhoşu hallerine yorum yağdı

Sansasyonel haberlerle adını sürekli duyuran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemin sevilen rapçilerinden Çakal ile birlikte olan ünlü fenomen bu kez aşkını sosyal medyaya da yansıtıyor.

Danla Bilic yeni aşkı Çakal ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

Yine bir sosyal medya fenomeni olan Ala Tokel'in bir etkinliğine katılan ünlü çift, aşklarını göstermekten geri kalmadı.

Son olarak sevgilisinin kendisini öperken pozlarını paylaşan ünlü fenomene 'Aşk sarhoşu' yorumları yapılıyor.