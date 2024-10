Danny Green emekli oldu

15 sezonluk NBA kariyerinin ardından Danny Green, basketboldan emekli olduğunu duyurdu. Emekliliğini podcastinde açıklayan Green, NBA tarihindeki üç farklı takımda şampiyonluk yaşamış dört oyuncudan biri olarak dikkat çekiyor. 2014 yılında Spurs, 2019’da Raptors ve 2020’de Lakers ile şampiyonluk elde etti.

Green, “Resmen basketbolu bırakıyorum. Harika bir kariyer geçirdim. Bu oyundan ayrılabilmekten gurur duyuyorum. Bu konuda huzurluyum.” diye konuştu.

37 yaşındaki Green, kariyeri boyunca 3 sayılık atışlarda %40 isabet oranına sahip bir nişancı olarak tanındı ve takım içinde liderlik vasfıyla biliniyordu. 2023-24 sezonunda Philadelphia 76ers ile iki maça çıktıktan sonra, James Harden’ın LA Clippers’a takas edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

2009 NBA Draftı'nda Cavaliers tarafından ikinci turdan seçilen Green, Cleveland'da bir sezon geçirdikten sonra kariyerinin büyük bir bölümünü Spurs'te geçirdi. 2014-15 sezonunda 81 maçta ortalama 11.7 sayı ile kariyerinde en yüksek skoru yakaladı. 2016-17 sezonunda ise All-Defensive Team'e seçildi.

Kariyerini 832 maçta ortalama 8.7 sayı ve 3.4 ribaund ile tamamladı. 1,577 üç sayılık atışı, NBA tarihinin 43. sırasında yer alırken, bu kadar çok üçlük atan ve %40'ın üzerinde isabet oranına sahip olan yalnızca 12 oyuncudan biridir. Ayrıca, playoff döneminde 315 üç sayılık atış ile dokuzuncu sıradadır.

Green ayrıca açıklamasında “Vücudum bana bunu hissettiriyordu. Bacak kaslarımda zaman zaman gerilmeler oluyordu,” dedi. “Ayrıca, yaşlandıkça takımların çağrıları azalmaya başlıyor. Ne yazık ki, hizmetlerim gençkenki kadar talep görmedi. Harika bir yolculuktu.” dedi.

Green, ilk turdan seçilmeden bu kadar çok üçlük atan dört oyuncudan biridir. North Carolina ile ulusal şampiyonluk kazandıktan sonra Cleveland tarafından 46. sıradan draft edildi. San Antonio'da yedi sezon boyunca ilk beşte yer aldı ve 2014’te Spurs’ün şampiyonluğuna katkıda bulundu. Kawhi Leonard takasıyla Toronto’ya gönderildi, 2019’da Raptors ile şampiyonluk kazandı ve 2020’de Lakers ile de şampiyonluk yaşadı.

Green, “İnsanlar bana, 'Nasıl kazanan oldun? Nasıl lider oldun?' diye soruyor. Bunu bana öğreten insanlar, koçlarım, beni başarılı olmam için hazırladı. Sonuçta ben normal bir çocuktum. Biraz boyum vardı ama olağanüstü atletik değildim. Çok çalıştım ve profesyonel olmayı öğrenmem için iyi kaynaklara sahip oldum.” ifadelerini kullandı.

Green, Mayıs 2022’de Philadelphia'nın Miami’ye karşı sezonu kapatan playoff kaybında takım arkadaşı Joel Embiid'in üzerine düşmesi sonucu ACL ve LCL yaralanması yaşadı. Sonraki iki sezonda yalnızca 17 maçta (dördü playoff'ta) forma giyebildi.

Şimdi, yayıncılık kariyerine devam etmeyi, yenilikçi girişimcilere destek veren GreenLight girişim fonunu, Between the Lines mentorluk programını ve Green ile National Basketball Players Association tarafından düzenlenen The Throne basketbol turnuvasını sürdürmeyi planlıyor.

Green, “Hayatımın bir sonraki bölümü için heyecanlıyım, yeni bir yolculuğa çıkacağım,” dedi.