Dansıyla gündem olan milletvekili adayı hastanelik oldu

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı olan ve dans videosuyla adından bahsettiren Cem Saygı, Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen festivalde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Dansıyla gündem olan milletvekili adayı hastanelik oldu

İHA'nın haberine göre, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri öncesi dans videosuyla gündem olan ve yaşanan süreçte Memleket Partisi Zonguldak 5. sıra milletvekili adaylığından istifa eden Cem Saygı, Kdz. Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde fenalaştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Saygı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Festivalde görevli güvenlik görevleri de Saygı'nın bulunduğu sedyenin ambulansa kadar taşınmasına destek verdi.

Ambulansa alınan Saygı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saygı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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