Dansöz Tanyeli bakın ne hale geldi

Fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olan dansöz Tanyeli, kısa sürede 99 kilodan 60 kiloya kadar düşmüştü. 53 yaşındaki Tanyeli, operasyonun ardından kötü bir haberle sarsılmıştı.

Pankreas teşhisi konulan Tanyeli, meşakkatli bir tedavi sürecine girmişti. Bir süre Küba’da tedavi gören yıldız, önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü yazar Cemalnur Sargut’u ziyarete giden Tanyeli, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla takipçilerini üzdü. 47 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Tanyeli, mesajında duygu dolu satırlara yer verdi: Dünya fani dünya, her şey bir rüya, uyandığında bir bakıyorsun daha uyanmamışsın sabah olmuş amma velakin sen gecesin, sırrı kademde güzelliği yaratacak bir hecesin.

Tanyeli ve şarkıcı Pınar Eliçe, sosyal medyada bu fotoğrafı paylaştı.