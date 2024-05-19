Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'şampiyonluk' çelmesi. Şampiyon son hafta belli olacak

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.
Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren gol, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi.
GALATASARAY'IN SERİSİ BOZULDU
Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 17 maçlık galibiyet serisini bitirmiş oldu.
FARK 3'E İNDİ
Galatasaray, bu mağlubiyetle 99 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti.
Aradaki puan farkı 3'e indi.
ŞAMPİYON HAFTAYA BELLİ OLACAK
Süper Lig'de şampiyon, haftaya oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.
Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.
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