Fenerbahçe sezonu kurtardı. Sedat Kaya gizli gerçeği açıkladı

Türk Spor Basının yeri doldurulamayan kalemi rahmetli İslam Çupi yıllar önce bir Galatasaray maçı sonrası şöyle yazmıştı.

“Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz.”

İnanıyorum ki, yaşasaydı bugün de benzer cümleleri kurardı.

Şu bir gerçek ki, rakip Galatasaray oldu mu, Fenerbahçe bir başka oluyor.

Rams Park bir düğün salonu gibi süslenmiş, binlerce taraftarı sabırsızlıkla Galatasaray'ın şampiyonluğunu bekliyor.

Kimin umrunda!

Rakibe bir beraberlik bile yetiyor.

Ne yazar!

Üstelik Djiku daha 22. dakikada kırmızı kart görmüş, sahada 10 kişiler.

Hiç önemi yok!

Sarı Lacivertliler öyle basit, öyle güvenli, öyle akıllı oynadılar ki, haftalardır esen Galatasaray fırtınasını dindirmekle kalmadılar, rakibinin şampiyonluğu kutlama hevesini kursağına tıktılar.

Neredeydi o rakiplerine nefes aldırmayan Galatasaray?

Neredeydi o pozisyon üstüne pozisyon yaratan Sarı Kırmızılılar.

Rekorları parçalayan o futbolcular neredeydiler.

Fenerbahçe karşısında sus pus oldular.

Toplasan adam gibi bir tehlikeli pozisyonları bile yoktu.

Fenerbahçe Çağlar'ın golüyle çok konuşulacak bir zafer elde etti.

Böylece az da olsa şampiyonluk umudunu son haftaya bırakırken, taraftarını onurlandırdı.

Çünkü bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ydı.

Özel bir gündü.

Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş savaşını başlatırken, "Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir" demişti.

Bugün gördük ki, "Zafer benimdir" diyen Fenerbahçe'ydi ve o zaferi elde etti.

Bakın maçın istatistiklerine.

Daha çok rakip kalede olan, daha çok tehlike yaratan, daha çok şut atan Fenerbahçe'ydi.

Sanki sahada 10 kişi kalan Fenerbahçe değil de Galatasaray'dı.

Şampiyonluk düğümü haftaya çözülecek.

Galatasaray avantajlı.

Fenerbahçe az da olsa umutlu.

Ama ülkemizin şu gerçeği var ki, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının sonucu en az bir şampiyonluk kadar önemlidir.

Galatasaray Konya'da şampiyon olsa da buruk bir sevinç yaşayacak.

Fenerbahçe haftaya şampiyonluğu kaçırsa bile taraftarının gözünde sezonu kurtarmış olacak.