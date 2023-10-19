Darbe ile geldi Cumhurbaşkanlığı maaşından feragat etti

Ulusal medyanın haberine göre Hükûmet Sözcüsü Ulrich Manfoumbi, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Nguema'nın cumhurbaşkanlığı maaşından vazgeçtiğini ve sadece Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olarak maaş alacağını duyurdu. Manfoumbi’nin kararı kamu maliyesinin kötü durumda olduğunun anlaşılmasından dolayı aldığı belirtildi.

Geçiş hükûmetinin Cumhurbaşkanı Nguema, daha önce Ali Bongo döneminde yapılan yolsuzluklarla mücadele edecekleri sözünü vermişti. Yolsuzlukla mücadele kapsamında, aralarında Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo ve oğlu Nureddin Bongo'nun da olduğu birçok üst düzey yönetici tutuklanmıştı. Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuş ve Bongo ailesinin 56 yıllık hükümeti son bulmuştu.