Darbeci duruşma esnasında intihar girişiminde bulundu

Bişkek'te şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve yasa dışı sınır geçişi suçlamalarıyla yargılanan KG Group'un kurucusu İmamidin Taşov, mahkeme sırasında kendine zarar verme girişiminde bulundu. Olay, Pervomayskiy Bölge Mahkemesi'ndeki duruşma sırasında yaşandı. Taşov’un, bilinmeyen bir nesneyle boğazını kesmeye çalıştığı bildirildi.

HASTANEDEN CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Taşov’un sağlık durumunun "tatmin edici" olduğunu ve yalnızca yüzeysel bir kesi bulunduğunu açıkladı. Büyük bir kan kaybı veya damar hasarı olmadığını belirten doktorlar, iş insanını ayakta tedaviye yönlendirdi. Bunun ardından Taşov, tekrar Bişkek'teki Gözaltı Merkezi-1’e götürüldü.

Taşov’un avukatı Nursultan Canibekov ise müvekkiliyle iletişim kuramadığını belirtti. Canibekov, mahkeme sırasında yaşanan olayın ardından Taşov’un sorulara cevap veremeyecek durumda olduğunu ifade etti.

SAVUNMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Taşov’un avukatlarından Samat Matsakov, duruşmada mahkemeye katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme hakimi, Matsakov’un talebini reddetti. Bunun yanında, savunma ekibinin eski dosyaların ve video kayıtlarının incelenmesi yönündeki diğer talepleri de kabul edilmedi.

Mahkemede Taşov, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) personeli tarafından işkenceye maruz kaldığını yineledi. Daha önce ortaya çıkan bir video kaydında, Taşov'a benzeyen bir kişinin işkence gördüğünü ifade ettiği duyulmuştu. İddiaya göre, başına torba geçirilmiş, başı ve böbrek bölgeleri hedef alınarak darp edilmiş, elektrikle işkenceye uğramıştı.

GKNB ise bu iddiaları reddetmiş ve Başsavcılık işkence iddialarını araştırmaya başlamıştı. Ancak soruşturma sonucuna dair bir açıklama yapılmadı.

GEÇMİŞTE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İmamidin Taşov, daha önce Ekim ayında gözaltında olduğu sırada bir tıraş bıçağıyla karnını keserek intihar girişiminde bulunmuştu. GKNB, bu girişimin planlı olduğunu ve Taşov’un yakınlarıyla iş birliği içinde olduğunu öne sürmüştü.

Nisan ayından bu yana gözaltında tutulan Taşov, aynı zamanda yasa dışı inşaat faaliyetlerinden dolayı da suçlanıyor. İş insanı, GKNB görevlilerini kendisinden 100 milyon som rüşvet talep etmekle suçlamıştı.