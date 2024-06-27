Darbeci general canlı yayında tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Darbeci general canlı yayında tutuklandı

Bolivya’da darbe girişiminde bulunan General Juan José Ziga canlı yayında açıklama yaparken tutuklandı.

Bolivya’da General Juan José Ziga liderliğinde ordu darbeye kalkıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise halkı sokağa davet etti. Arce ile Ziga’nın devlet başkanlığı önünde yüz yüze geldiği anlar ise tarihe geçti. Arce’nin generale, “Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim” dediği duyuldu.

Halkın sokağa inmesiyle beraber darbe girişimi bastırılırken zırhlı araçların ve askerlerin meydanlardan çekişmesiyle devlet başkanı Arce halka konuşma yaptı. Arce konuşmasında, “Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi” dedi.

Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ise “Bolivya halkı, bir daha asla darbelere izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Darbenin planlayıcısı General Zuniga ise canlı yayında röportaj verirken tutuklandı.

Darbe girişimine katılan üst düzey komutanlar ise darbe sonrası medyaya teşhir edildi.

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