Darbeciler hapse gönderildi

Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik "darbeye teşebbüs" eden eski General Jose Zuniga ve 2 komutan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ulusal basından edinilen bilgilere göre Arce hükümetine darbeye teşebbüs eden Zuniga ve 2 komutana mahkeme tarafından 6 ay önleyici hapis cezası verilerek, La Paz'a bağlı dağlık kesimde yer alan Chonchocoro Maksimun Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

Ayrıca İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 4 askerin daha gözaltına alındığını ve sayının 21'e çıktığını bildirdi.