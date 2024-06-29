Darbeciler hapse gönderildi

Kaynak: AA
Darbeciler hapse gönderildi

Bolivya'da geçtiğimiz gün darbeye teşebbüs eden 3 eski komutan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik "darbeye teşebbüs" eden eski General Jose Zuniga ve 2 komutan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ulusal basından edinilen bilgilere göre Arce hükümetine darbeye teşebbüs eden Zuniga ve 2 komutana mahkeme tarafından 6 ay önleyici hapis cezası verilerek, La Paz'a bağlı dağlık kesimde yer alan Chonchocoro Maksimun Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.

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Ayrıca İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 4 askerin daha gözaltına alındığını ve sayının 21'e çıktığını bildirdi.

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