Dario Aguilar, Levi's Amerika Genel Müdürü oldu

Levi Strauss & Co., 28 Ekim 2024 tarihinde Dario Aguilar'ı Latin Amerika Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu. Aguilar, 2 Aralık itibarıyla görevine başlayacak. Şirketin İcra Başkan Yardımcısı ve Ticari Baş Sorumlusu Gianluca Flore'a rapor verecek olan Aguilar, bölgedeki ticari operasyonları denetlemek ve marka odaklı, doğrudan tüketiciye yönelik (DTC) bir lider olarak uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlamakla sorumlu olacak.

Flore, “Dario’yu ticari ekibimize katmaktan memnuniyet duyuyorum. Şirketi dünya standartlarında bir perakendeci olarak yeniden yapılandırırken, Latin Amerika’da ve küresel ölçekte denim yaşam tarzı liderliğimizi pekiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Dario, 25 yılı aşkın bir ticari deneyime sahip. Son olarak, LVMH Grubu'na katılmadan önce Meksika'daki Sephora'nın CEO'su olarak görev yapıyordu ve burada markanın perakende ağını büyüterek, üst ve alt gelirlerini üç katına çıkarmayı başardı.

Aguilar, “Levi's markasının Latin Amerika'daki bir sonraki büyüme aşamasında yer almak, kariyerimin en önemli anlarından biri ve onur” şeklinde konuştu.