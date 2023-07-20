Daron Acemoğlu’ndan ‘faiz’ yorumu: Ekonomi seçime kadar belki ayakta kalmaz

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası’nın faiz kararını 15’ten 17’50 puana çıkarması sonrasında yaptığı açıklamada ekonominin seçime kadar ayakta kalıp kalmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Daron Acemoğlu’ndan ‘faiz’ yorumu: Ekonomi seçime kadar belki ayakta kalmaz

Ekonomist Daron Acemoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini 17.50 seviyesine çıkarmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin yapısal bozukluklarına çare getirecek hiçbir şeyin yapılmadığına dikkat çekti.

Açıklamasında yurtdışından edinilen finansman ile enflasyonunun dizginlemeyeceğine dikkat çeken Ekonomist Acemoğlu’nun açıklamaları şu şekilde, “Merkez Bankası’nın 2.50 puan faiz arttırması ve enflasyonun ve ekonominin geleceğini Orta Doğu’dan gelen paraya bağlanması gerçekten endişe verici. Bu ne yazık ki şu anki politikaların bir tek kısa dönemde kaynak getirmek üzerine olduğunu vurguluyor.

Yurtdışından finansmanın nasıl enflasyonu dizginleyeceğini hala anlamış değilim. Bunun bir teorisi var mı acaba?

Daha derin problem: Türkiye’nin yapısal bozukluklarına çare getirecek hiçbir şey yapılmadığı aşikâr. Belki ufak tefek faiz artışlarıyla ve Orta Doğu‘dan gelen kaynaklarla seçime kadar ekonomi ayakta kalır, belki ayakta kalmaz. Ama ülkenin ekonomik potansiyelinin savrulduğu kesin. Çok yazık.”

ekran-goruntusu-2023-07-20-182017.png

ekran-goruntusu-2023-07-20-182024.png

ekran-goruntusu-2023-07-20-182030.png

ekran-goruntusu-2023-07-20-182036.png

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Karagümrük'ten bir İtalyan daha ayrıldı Spor
Karagümrük'ten bir İtalyan daha ayrıldı
Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim Siyaset
Gürsel Tekin: Gerekirse değişimci arkadaşlarıma gidip ‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyeceğim
"Kripto para kumar sayılsın" teklifinde yeni gelişme Ekonomi
"Kripto para kumar sayılsın" teklifinde yeni gelişme
Ekmek zammına böyle isyan etti: 100 kişiyi çevir 99'u zamdan memnun değilim der ama oy verir Ekonomi
Ekmek zammına böyle isyan etti: 100 kişiyi çevir 99'u zamdan memnun değilim der ama oy verir
Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu Spor
Kulüpler Birliğinde flaş Ali Koç kararı. Devam edip etmeyeceği belli oldu
Aydın’da Kıbrıs Harekatı için lokma döküldü Güncel
Aydın’da Kıbrıs Harekatı için lokma döküldü
Filip Benkovic Trabzonspor'a gelme sebebini açıkladı Spor
Filip Benkovic Trabzonspor'a gelme sebebini açıkladı