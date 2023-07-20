Daron Acemoğlu’ndan ‘faiz’ yorumu: Ekonomi seçime kadar belki ayakta kalmaz

Ekonomist Daron Acemoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini 17.50 seviyesine çıkarmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin yapısal bozukluklarına çare getirecek hiçbir şeyin yapılmadığına dikkat çekti.

Açıklamasında yurtdışından edinilen finansman ile enflasyonunun dizginlemeyeceğine dikkat çeken Ekonomist Acemoğlu’nun açıklamaları şu şekilde, “Merkez Bankası’nın 2.50 puan faiz arttırması ve enflasyonun ve ekonominin geleceğini Orta Doğu’dan gelen paraya bağlanması gerçekten endişe verici. Bu ne yazık ki şu anki politikaların bir tek kısa dönemde kaynak getirmek üzerine olduğunu vurguluyor.

Yurtdışından finansmanın nasıl enflasyonu dizginleyeceğini hala anlamış değilim. Bunun bir teorisi var mı acaba?

Daha derin problem: Türkiye’nin yapısal bozukluklarına çare getirecek hiçbir şey yapılmadığı aşikâr. Belki ufak tefek faiz artışlarıyla ve Orta Doğu‘dan gelen kaynaklarla seçime kadar ekonomi ayakta kalır, belki ayakta kalmaz. Ama ülkenin ekonomik potansiyelinin savrulduğu kesin. Çok yazık.”