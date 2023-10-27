Darp edilen adam hastanede hayatını kaybetti

Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi Küme Evleri mevkii set yolu üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre İbrahim M. (54) ile Mehmet Sait R. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada İbrahim M.’nin fenalaştığını gören Mehmet Sait R., durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi.

İbrahim M., olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önceden bypass ameliyatı olduğu öğrenilen İbrahim M.’nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İbrahim M., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Mehmet Sait R., jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.